Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average вырос впервые за пять сессий. Nasdaq Composite снизился перед публикацией отчетности Nvidia, S&P 500 практически не изменился. В отсутствие важных статданных трейдеры фокусировались на корпоративных новостях. Кроме того, внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп.

"Рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки". Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг в отсутствие значимой статистики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,25%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК подрос на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей - до 430,29 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,98 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,7%, до $72,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,28%, до $68,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,7%, до $68,75 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 ноября снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,26 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,792 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,16% и составил 102,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,13%, опустившись до 926,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,52%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-1,48%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,7%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,8%), "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,62%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-01 с офертой через 9 месяцев объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 23% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 25,59% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Купоны по выпуску будут переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред в размере 5% годовых. Длительность 1-го купона - 2 дня, ставка - 26% годовых; 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов.

ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (входит в холдинг KMZ, Санкт-Петербург) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей на уровне 500 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут плавающими и квартальными (с определением за 5 рабочих дней до даты купонного периода). По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Первичное размещение будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE), вторичное - на "СПБ бирже" и "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Интерлизинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей на уровне 450 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ООО "ПСБ лизинг" 3 декабря c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-П01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 25,0-25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 28,08-28,71% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 9 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, потребуется прохождение теста N6. Мосбиржа 18 ноября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 11,5% годовых. Выпуск сроком обращения 6,5 лет объемом 7 млрд рублей ЕАБР разместил в июне 2022 года по ставке квартального купона 11,5% годовых до оферты с исполнением 2 декабря 2024 года. В октябре текущего года банк выставил дополнительную оферту по соглашению с владельцами, по итогам которой выкупил почти весь выпуск (99,997%) на 6 млрд 999,820 млн рублей.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций по выпуску - "Юнитек сервис". "По состоянию на 19 ноября на странице НКО АО НРД в сети интернет информация о переводе эмитентом облигаций денежных средств на оплату купонного дохода по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 отсутствует", - отмечается в сообщении ПВО. Выпуск 3-летних облигаций на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка квартального купона была установлена на уровне 19% на весь срок обращения. РКК начиная с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, однако спустя пару дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов.