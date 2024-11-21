Акции Черкизово привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Черкизово" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые показатели за девять месяцев 2024 года. Текущий рост операционных издержек продолжает оказывать давление на финансовые результаты "Черкизово". Компания реализовывает инвестиционную программу, направленную на углубление вертикальной интеграции и рост бизнеса, что в условиях высоких процентных ставок и сокращения субсидируемого финансирования может оказывать негативное влияние на прибыльность компании в текущий период времени, создавая при этом потенциал для роста в будущем, - пишут эксперты в обзоре. - Отчет вышел в рамках наших ожиданий. Исходя из текущих котировок, мы полагаем, что бумаги являются привлекательными для долгосрочного инвестора".

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