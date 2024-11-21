Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре;

- продажи домов на вторичном рынке США в октябре;

- собрание акционеров "Инарктики" по дивидендам;

- финансовые результаты "ВК" за 3К24 и 9М24.

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