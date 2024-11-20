Рубль в среду слегка повысился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 20 ноября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился на фоне подрастающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,82 руб., что на 1,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 ноября на 18,44 копейки, до 100,2192 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,52 копейки, до 105,809 руб./EUR1.

"В среду рубль немного скорректировался вверх после сильного падения в первые дни недели. Основным негативным фактором для рубля в эти дни выступил рост геополитической напряженности после того, как в выходные стало известно, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. В свою очередь, во вторник президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. Однако сегодня пессимистичные настроения участников внутреннего валютного рынка чуть улучшились, в том числе, после того, как официальный представитель Пентагона заявил, что они не видят необходимости в каких-либо изменениях в их собственной ядерной политике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль поначалу продолжал дешеветь к юаню, который впервые с октября 2023 г. немного превысил отметку 13,87 руб. Правда, вскоре российская валюта резко восстановилась в рамках коррекции и находится в небольшом плюсе. Негативом для рубля по-прежнему остается ухудшение геополитической обстановки, которое в том числе увеличивает вероятность более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Это усугубляется по-прежнему неблагоприятными условиями для экспорта - как рыночными, так и связанными с санкциями и геополитикой. Фактор налогового периода препятствует более быстрому и устойчивому ослаблению рубля. На следующей неделе будет пик фискальных платежей экспортеров. С приближением к нему для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что создает ее временное дополнительное предложение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть слабо повышаются в среду после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 0,18%, до $73,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,35%, до $69,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей - до 430,29 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 ноября снизилась на 10 базисных пункта - до 20,65% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась в среду на 6 базисных пунктов - до 20,25% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,38% годовых.