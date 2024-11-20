"Финам" понизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать"

Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены 60,2 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 1,5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции "Аэрофлота" с момента последнего аналитического материала от 16 сентября принесли инвесторам 28% доходности и достигли целевой цены, реализовав наши ожидания, - отмечает аналитик Саид Керимханов. - Основными причинами стали двузначные темпы роста пассажиропотока, увеличение выручки и чистой прибыли, а также наличие свободного денежного потока, позволявшего относительно успешно поддерживать состояние воздушного флота".

Ключевыми рисками для "Аэрофлота" эксперт видит усиление геополитического напряжения, ухудшение прогноза по росту пассажиропотока на 2024-2025гг от Росавиации, рост расходов на техобслуживание, керосин и запчасти.

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