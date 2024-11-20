Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 20 ноября. Китайский юань развернулся вниз на Московской бирже днем в среду и немного дешевеет после укрепления на старте торгов. Рубль слегка укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,819 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 18 копеек, до 100,53 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 16 копеек, до 106,03 руб./EUR1.

Рубль в среду торгуется с околонулевой динамикой, а биржевая котировка пары "юань-рубль" превышает 13,8 руб./юань, отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. В целом, по ее словам, на предстоящей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 руб., китайского юаня - в коридоре 13,5-14,1 руб.

"Рубль остается достаточно устойчивым к усилению геополитических рисков в условиях низкого участия нерезидентов в торгах после февраля 2022 г. Курс юаня незначительно превышает 13,8 руб., при этом в пятницу цена закрытия составляла 13,65 руб. Курс доллара на межбанковском рынке находится около 100,3 руб.", - подчеркивает Ващелюк.

По словам аналитика, ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке.

"С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается. Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило $6,5 млрд, что незначительно (на $0,3 млрд) ниже, чем в сентябре. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, цены на нефть осенью устойчиво находятся на более низком уровне, чем летом, а нормативы возврата валютной выручки смягчены. В результате продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились до $8,3 млрд в сентябре и до $10,3 млрд в октябре после $12,7 млрд в среднем в летние месяцы. Это также способствовало ослаблению рубля", - говорит Ващелюк.

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на мировом рынке, а также следят за сигналами об увеличении запасов в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,41%, до $73,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,68%, до $69,83 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.