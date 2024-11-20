"Финам" повысил прогнозную цену акций Bristol Myers до $70,7

"Финам" прогнозную цену акций Bristol Myers Squibb до $70,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста в размере 25,8% с текущих уровней и рейтингу "покупать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции американской биофармацевтической компании Bristol Myers за последние 6 месяцев подорожали на 26%, с опережением рынка и сектора, чему поспособствовали известия о неудаче клинических испытаний препарата компании AbbVie, конкурирующей с Bristol Myers в области медикаментозной терапии психических заболеваний, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Тот факт, что препарат Bristol Myers от шизофрении уже получил одобрение в сентябре, а его прямой конкурент от AbbVie следом провалился на испытаниях, позволяет возложить еще более оптимистичные ожидания на акции Bristol Myers".

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, осуществляющая деятельность по 6 ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология

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