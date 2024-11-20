S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 5875-5960п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 5875-5960 пунктов при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. В связи с отсутствием значимых макроэкономических событий и публикациями корпоративных отчетов (влияние релиза NVIDIA, который выйдет уже после закрытия, на сегодняшние торги будет ограниченным), прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, - пишет эксперт. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5875-5960 пунктов. Во вторник S&P 500 находился на грани пробоя 20-дневной скользящей средней, но в итоге сессия, стартовавшая с гэпом вниз, завершилась в зеленой зоне. Это положительный сигнал, указывающий на то, что "быки" пробуют развить новое восходящее движение".

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