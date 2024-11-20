"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ренстраха с целью 130 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 94 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании за 9М24 по МСФО составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% ниже, чем в том же периоде прошлого года. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году и достигла 118,2 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 94 руб. риск на портфель составит 0.35%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" - универсальная российская страховая компания.

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