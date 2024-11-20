Европлан - будущий бенефициар разворота ДКП и восстановления активности в автолизинге - Альфа-банк

"Европлан" станет одним из бенефициаров будущего разворота денежно-кредитной политики (ДКП) в России и восстановления активности в сегменте автолизинга, в моменте акции эмитента становятся скорее дивидендной историей, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

"Финансовые результаты эмитента за 3К24 в целом соответствуют ожиданиям. Акции "Европлана" с момента IPO (29 марта) снизились на 30%, индекс Мосбиржи за это время упал на 21%. При текущих котировках акции компании торгуются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 3,8x, - указывают эксперты. - На наш взгляд, "Европлан" станет одним из бенефициаров будущего разворота денежно-кредитной политики и восстановления активности в сегменте автолизинга. В моменте же акция становится скорее дивидендной историей, что отчасти компенсирует инвесторам замедление бизнеса".

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