Рост рынка акций РФ утром замедлился, игроки не спешат наращивать позиции из-за геополитических рисков

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ утром в среду замедлил коррекционный отскок, игроки не спешат наращивать позиции из-за опасений эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи вернулся в район 2630 пунктов после локального роста в начале торгов выше 2650 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2632,61 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2656,01 пункта), индекс РТС - 829,0 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составляет 100,0348 руб. (+9,18 копейки).

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+1,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%).

Снизились акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ может остаться под давлением продаж на фоне растущих ставок на денежном рынке и рисков повышения налоговой нагрузки на ряд публичных компаний в отрасли ТЭК. К ужесточению ДКП добавляется теперь и фактор возможного ужесточения фискальной политики, что явно не способствует росту рынка даже на фоне ослабевающего рубля, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций попытался подрасти в отсутствие новостей о геополитической эскалации. Однако преобладающими в условиях текущих геополитических и монетарных условий остаются нисходящие риски с возможностью обновления годовых минимумов по обоим индикаторам в ближайшие дни. В середине недели инвесторы в РФ будут следить главным образом за геополитическими сигналами, а также смогут оценить дивидендные новости от "Группы Астра" (MOEX: ASTR) и "Евротранса" (MOEX: EUTR) и индекс цен производителей за октябрь после закрытия основных торгов.

Рублевый индекс МосБиржи находится вблизи поддержки 2630 пунктов, преодоление которой поставит следующими целями снижения уровни 2580 пунктов и 2512 пунктов (годовой минимум). Долларовый РТС находится вплотную к минимуму текущего года 825 пунктов, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", угасание надежд на разрядку геополитической напряженности обусловило слабую динамику фондовых индексов накануне, а в среду утром рынок акций корректируется вверх. Рынок накануне упал на фоне утверждения обновленной ядерной доктрины в России после того, как США днем ранее предоставили Украине разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по приграничной территории России.

В среду финрезультаты за 9 месяцев 2024 года раскрывает ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI), акции которого являются одними из перспективных эмитентов в финансовом секторе, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что помимо геополитических рисков на первый план вновь вышли опасения по ставке ЦБ РФ после заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, настраивающих на сохранение жесткой ДКП как минимум в ближайшей перспективе.

Индекс МосБиржи в ближайшее время может остаться под давлением продаж и закрыть "гэп" от 6 ноября, но в целом рынок уже выглядит несколько перепроданным. Актуальным диапазоном движения индекса МосБиржи выступает коридор 2610-2680 пунктов. "Мы на рынок продолжаем смотреть консервативно, отмечая повышение риска обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ", - отмечает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в ближайшие месяцы на российском рынке акций будет преобладать неопределенность и соответственно повышенная волатильность. Новостной фон будет двигать российский рынок то вверх, то вниз, а торги будут проходить в более эмоциональном ключе. Тем не менее, в такой ситуации долгосрочные инвесторы могут получить возможность сформировать интересные позиции по более привлекательным ценам.

В США во вторник подросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,3%); инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости.

Президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

Тем временем Goldman Sachs вслед за Morgan Stanley (SPB: MS) спрогнозировал, что индекс S&P 500 может достичь отметки 6,5 тыс. пунктов к концу следующего года.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, сообщает Trading Economics. В сентябре экспорт снизился на 1,7%. Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,4%. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали сокращение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, импорт вырос на 1,8%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $73,55 за баррель (+0,3% и +0,01% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,71 за баррель (+0,5% и +0,3% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США о нефтяных резервах будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,516 млрд рублей (из них 4,725 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG), 2,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,476 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").