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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Астры
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20 ноября 2024 года 12:16
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Астры
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы пока не намерены менять наши оценки после отчетности эмитента за III квартал 2024 года, хотя отмечаем, что рост обнадеживает. Он ускорился в указанном периоде относительно I и II квартала. Издержки тоже увеличиваются, но отстают от роста выручки, поэтому EBITDA подскочила в четыре раза г/г, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Благодаря сезонности в продажах и, вероятно, сильному IV кварталу "Астра" может выполнить (или немного перевыполнить) наш прогноз по году в 16 млрд руб. Важны дальнейшие тренды по росту выручки (ждем замедления в предстоящие годы)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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