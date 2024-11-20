Акции Европлана остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - "Цифра брокер"

Акции "Европлана" остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре ведущего аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой.

"Высокие ставки в экономике оказывают и продолжат оказывать давление на бизнес компании, но мы полагаем, что по мере смягчения денежно-кредитных условий результаты и финансовые показатели эмитента в перспективе будут улучшаться, что сохраняет инвестиционную привлекательность акций "Европлана" в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт.

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