Индекс Мосбиржи может остаться под инерционным давлением в среду утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться в среду под инерционным давлением продаж в первой половине торговой сессии и закрыть "гэп" от 6 ноября 2024 года, но в целом фондовый рынок уже выглядит несколько перепроданным, говорится в обзоре начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Целевым на среду по индексу видим диапазон 2610-2680 пунктов. Мы на рынок продолжаем смотреть консервативно, отмечая повышение риска обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ", - отмечает эксперт.

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