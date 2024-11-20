Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре;

- индекс цен производителей Германии в октябре;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России в октябре;

- советы директоров "Евротранса" и "Астры" по дивидендам за 9М24;

- квартальные результаты NVIDIA Corp.

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