"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МТС-банка

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций МТС-банка на фоне опережающего роста стоимости фондирования в текущих условиях и ужесточения регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент представил во вторник результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, а также провел День инвестора, на котором обозначил свою среднесрочную стратегию.

Менеджмент банка, отмечают эксперты "Т-Инвестиций", сделал акцент на развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов. Также компания сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами.

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