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19 ноября 2024 года 19:39

Рынок акций РФ упал до 2630п по индексу МосБиржи из-за эскалации геополитики и ожиданий роста ставки ЦБ РФ

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ во вторник ощутимо просел из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и очередного сигнала от ЦБ РФ о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Индекс МосБиржи упал до 2630 пунктов, максимальными темпами с начала сентября; лидерами отката выступили бумаги ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-6,5%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2630,51 пункта (-3,3%, минимум сессии - 2623,59 пункта), индекс РТС - 828,38 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составил 100,0348 руб. (+9,18 копейки).

Вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет сбиты, одна повреждена, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что удар ракетами ATACMS по Брянской области - это сигнал о том, что Запад хочет эскалации.

Подешевели также акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-5,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,2% и -4,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%).

ПАО "МТС" в III квартале 2024 года увеличило выручку на 15,3% год к году - до 180,4 млрд рублей, сообщила компания. OIBDA группы выросла на 4,5% и составила 61,5 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали выручку МТС в 179,76 млрд рублей, а OIBDA - в 65,54 млрд рублей. Чистая прибыль МТС в отчетном квартале составила 1 млрд рублей на фоне увеличения процентных расходов.

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,3%) дешевеют с начала недели (накануне бумаги упали на 8,5%) на новостях, что Минфин внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40%, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%).

К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести очередной сигнал ЦБ РФ о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за увеличения общего ценового давления.

"Большинство показателей устойчивого роста цен (в октябре - ИФ) возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса", - сообщил в понедельник Банк России.

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре. Годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ожидается в диапазоне 8-8,5%. Этот показатель в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 году вернется к цели в 4% и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила во вторник в Госдуме, что не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - сказала она.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник ускорил снижение на фоне резкого ухудшения геополитических сигналов, что, в то же время, подогрело цены на нефть (Brent торговалась выше $73 за баррель). Продажи акций сопровождались повышенными торговыми оборотами.

Западные рынки также торгуются в "красной зоне" на фоне сообщений об обновлении ядерной доктрины РФ, особенно заметно просели европейские индексы. Статистика дня сюрпризов не принесла: октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны, согласно финальной оценке, показал ускорение до 2% г/г после 1,7% годовых в сентябре.

В среду инвесторы обратят внимание на решение Народного банка Китая по базовой кредитной ставке. ЕЦБ в среду представит отчет о финансовой стабильности. На российском рынке в середине недели акционеры банка "Авангард" (MOEX: AVAN) на внеочередном собрании обсудят утверждение дивидендов. Дивидендный вопрос будет обсуждаться и на совете директоров "ЕвроТранса" (MOEX: EUTR), а "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев. Росстат представит недельные данные по потребительской инфляции и индекс цен производителей за октябрь.

"Фундаментальных причин для усиления распродаж на российском рынке нет. Представляется, что в моменте вновь верх берут эмоции и страхи, а они, как правило, недолго угнетают рыночный сантимент. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 ноября - 2625-2725 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также констатирует, что падение рынка акций вызвано ростом геополитической напряженности. Дополнительное давление оказывают данные по инфляции за октябрь и инфляционные ожидания. Негатива широкому рынку добавляют и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в очередной раз подчеркнула необходимость более решительных шагов в борьбе с инфляцией. В среду будут опубликованы очередные недельные цифры по инфляции, а также пройдут аукционы Минфина.

Продолжила терять капитализацию "Транснефть" из-за новостей о том, что Минфин предложил поднять для компании налог на прибыль в 2025 году сразу до 40%. В лидерах снижения оказались также бумаги "Ростелекома" на фоне комментариев главы компании о переносе IPO "РТК-ЦОД". Акции МТС-Банка (MOEX: MBNK) (-3%) снижаются после публикации данных по МСФО за третий квартал и анонса новой стратегии развития до 2027 года. В третьем квартале банк нарастил чистые процентные доходы на 28,3%, чистые комиссионные доходы снизились на 9,9%, отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) выросло до 34%, а чистая прибыль снизилась на 20,7%. К 2027 году банк планирует нарастить чистую прибыль в 2-2,5 раза при сохранении ROE на уровне 20-25% с потенциалом роста до 30%, отмечает Федосов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ упал на фоне усиления геополитической напряженности и подтверждения информации об ударах по Брянской области западным оружием.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (58,5 рубля) продолжают чувствовать себя лучше рынка в условиях сохранения слабости рубля к доллару и близки к закрытию июльского дивидендного "гэпа", для чего им потребуется достичь 59,56 руб. "Ростелеком" во вторник объявил об отсрочке проведения IPO дочерней компании "РТК-ЦОД" из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Продажи по широкому спектру акций в целом наблюдались из-за усиления геополитической напряженности и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торговались в районе сопротивлений $72,9 и $69 за баррель соответственно в ожидании геополитических новостей. На данный момент можно сказать, что котировки сдержанно реагируют на эскалацию украинского конфликта, однако нельзя исключать более резких движений в случае ответных действий РФ на новые атаки и угрозы перебоев предложения сырья, считает аналитик.

Зарубежные инвесторы также начинают реагировать на усиление геополитической напряженности, а в случае фактического усугубления ситуации фиксация прибыли, вероятно, ускорится. Российский рынок акций продолжает нисходящее движение в направлении 2500 пунктов по индексу МосБиржи с рисками обновления годового минимума в случае расширения украинского конфликта. На данный момент западные страны выглядят готовыми к эскалации, последствия которой могут быть непредсказуемыми. Глава ЦБ РФ Набиуллина в ходе выступления в Госдуме при этом подтвердила, что регулятор не будет проявлять терпимость к высокой инфляции и намерен действовать решительно, что подтверждает риски увеличения ключевой ставки на декабрьском заседании вплоть до 23%, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ из-за обострения геополитики закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, но вышедшая порция статистики от ЦБ по инфляции охладила покупателей.

Инфляционные настроения населения России находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. На это ЦБ РФ в своих материалах однозначно заявил о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. "Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой ЦБ в 23% годовых, и это еще не заложено в котировки акций", - считает эксперт.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), но снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1%) и США (индексы S&P 500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,1-0,5%, индекс Nasdaq топчется на месте).

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на инвестиционном саммите в Гонконге, что Пекин поддержит преобразования Гонконга в областях финансов и инноваций, направленные на повышение его конкурентоспособности как финансового центра. По словам чиновника, Гонконг уже выигрывает от мер стимулирования на материке.

На нефтяном рынке во вторник цены отыграли дневное коррекционное снижение после роста накануне, подогретого сообщениями СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,29 за баррель (-0,01% и +3,2% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,16 за баррель (+0,03% и +3,2% в понедельник).

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-8,2%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-7,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-7,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-6,3%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-6,1%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-5,8%).

МТС-банк (-3%) в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении на 21%, до 4,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистая прибыль банка за девять месяцев выросла на 9% год к году, составив 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%.

Совет директоров МКПАО "МДМГ" (MOEX: MDMG) (-1,7%, до 880 рублей) 18 ноября принял решение о выплате акционерам промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 20 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Общий объем выплат составит 1,5 млрд рублей, выплата дивидендов будет произведена в начале декабря. Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, а также за I полугодие - 22 рубля на обыкновенную акцию.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-1,9%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) за 9 месяцев 2024 года выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Группы Астра" выросла на 51%, до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев прошлого года), а скорректированная чистая прибыль - на 68%, до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее).

Выручка группы "Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,9%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, за 9 месяцев этого года составила 188,138 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 7%, до 35,803 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9%, до 16,883 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,8%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,2%)

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 118,72 млрд рублей (из них 29,2 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 15,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,7 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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