Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 24 базисных пункта - до 70,66% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 8,92% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,08% от номинала (доходность не изменилась, составив 8,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 19 базисных пунктов - до 30,28% от номинала (его доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 17,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов, подорожав до 71,74% от номинала (их доходность опустилась на 7 базисных пунктов, до 29,02% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 67 базисных пунктов - до 66,89% от номинала (доходность увеличилась на 47 базисных пунктов, составив 21,37% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 21 базисный пункт - до 66,99% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 14,45% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт - до 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное повышение на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы в условиях роста геополитической напряженности.

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Во вторник ряд СМИ сообщили, что Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет. В свою очередь президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия.

Также во вторник стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.