"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" с целевой ценой 354 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "МТС" представила во вторник свои финансовые результаты за 3К24. Выручка слегка опередила прогнозы, а вот рентабельность была заметно слабее ожиданий, - отмечает эксперт. - В пресс-релизе компания сообщает, что сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали высокие расходы на рекламу и маркетинг, стоимость фондирования в финтехе, а также затраты на развитие экосистемы и единовременные расходы. Последнее, как мы полагаем, заметно повлияло на итоговый результат, но компания не приводит точных цифр. Чистая прибыль ожидаемо оказалась под давлением высоких процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. В сообщении компании также говорится, что на фоне ужесточения регуляторной и денежно-кредитной политики требуется корректировка стратегии".

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