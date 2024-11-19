ПСБ понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 79 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Ростелекома" до 79 рублей на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Евгения Локтюхова.

"Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил о том, что IPO "дочки" компании РТК-ЦОД отложено и не состоится в этом году. Решение выглядит логичным, но для инвесторов "Ростелекома", на наш взгляд, это очередная плохая новость, - пишет эксперт. - На прошлой неделе компания опубликовала невпечатляющие результаты по МСФО за 9М24 - чистая прибыль упала на 52% г/г, из-за чего годовой дивиденд может составить всего 5-6 руб. на акцию, что дает доходность около 8-10%. Теперь, пусть и временно, уходит поддержка котировок со стороны IPO "дочек".

Аналитики ПСБ понижают целевую цену акций "Ростелекома" на горизонте 12 месяцев до 79 рублей и допускают, что общая безыдейность бумаг и сложная ситуация на рынке способны привести к снижению акций к минимумам февраля прошлого года в районе 54-56 руб.

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