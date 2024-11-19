Акции Астры привлекательны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции "Группы Астра" привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость на горизонте года сохраняется на уровне 620 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания сильно отчиталась за 9М24 по МСФО. Бизнес эмитента выраженно сезонный, поэтому следующий квартал будет ударным по финансовым результатам. Нам нравится "Астра" и мы считаем, что цель компании - утроить прибыль за два года - будет реализована", - пишет эксперт.

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