"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 2126,9 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы оцениваем отчетность эмитента за 3К24 по МСФО как в целом нейтральную, хотя она и указывает на определенное давление ухудшения операционной среды на финансовые результаты. Чистая прибыль заметно снизилась в годовом выражении, однако улучшилась в поквартальном выражении, и ее динамика соответствует нашему прогнозу в 14,9 млрд руб. по итогам всего 2024 года. Сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции МТС-банка", - пишет эксперт.

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