Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 19 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем во вторник, рубль дешевеет на фоне понижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7845 руб., что на 2,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 18 копеек, до 100,02 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, понизился на 2 копейки, до 105,5 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Неопределенная ситуация сложилась на валютном рынке. Пара "юань-рубль" вроде бы ушла выше коридора 13,5-13,75 руб. за юань, но сильного движения вверх, как это должно быть после пробоя преграды, мы пока не видим. Не исключено, что пара вернется в привычный и проторгованный диапазон", - пишет эксперт в комментарии.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает постепенного снижения ключевой ставки в 2025 году по мере торможения инфляции и при условии отсутствия новых внешних шоков.

"Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки, если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", - сказала она, выступая в Госдуме во вторник.

Набиуллина обратила внимание на распространенное мнение о том, что повышение ключевой ставки только разгоняет рост цен, так как провоцирует рост расходов по кредитам. По ее словам, это "глубокое заблуждение". "Ключевая ставка эффективно противостоит инфляции. Если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, напомню, 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначная, а вполне могла достичь 20-30%, вполне возможно, что и больше", - сказала глава ЦБ.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки и на ближайшем заседании (20 декабря).

Регулятор в октябре повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

Цены на нефть снижаются днем во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,94 за баррель, что на 0,49% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,64%, до $68,69 за баррель.

Норвежская Equinor после проблем с энергоснабжением частично возобновила добычу на крупнейшем в Западной Европе нефтяном месторождении Johan Sverdrup, пишет Trading Economics.

Давление на котировки также оказывают сигналы слабого спроса со стороны Китая и прогноз избытка нефти на мировом рынке в следующем году от Международного энергетического агентства. Риски в отношении предложения усугубятся, если страны ОПЕК+ решат не продлевать ограничения на добычу.

Банк России во вторник, 19 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 760,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 760,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 695,5 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,5 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых.