"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Европлана

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Европлана" на фоне ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ (20 декабря 2024 года), сообщается в материале аналитиков брокера.

Решение регулятора окажет негативное влияние на спрос со стороны лизингополучателей, указывают эксперты.

Также аналитики сервиса отмечают, что ранее совет директоров "Европлана" рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на акцию. Такая выплата дает доходность около 8%.

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