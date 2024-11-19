"Префы" Сургутнефтегаза сохраняют статус защитных акций - "Велес Капитал"

Привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" сохраняют статус защитных акций, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Бумаги продолжают чувствовать себя "лучше рынка" в условиях сохранения слабости рубля к доллару и близки к закрытию июльского дивидендного "гэпа", для чего стоимости потребуется достигнуть 59,56 рубля за штуку, - указывает эксперт. - В целом технические индикаторы дневного и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают дальнейшего постепенного роста цены бумаг с возможной целью на уровне 62 рублей, после чего их динамика будет определяться курсом рубля к доллару, ценами на нефть и настроениями на рынке РФ в целом. "Бычий" сигнал сохраняет актуальность выше поддержки в 54,2 рубля, которую котировки акций удерживают с начала октября текущего года".

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