S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5850-5930п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5850-5930 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

"Активность участников рынка акций, специализирующихся на технологическом секторе, может быть снижена в преддверии публикации отчетности NVIDIA за третий квартал 20 ноября, - отмечает эксперт. - Прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков в ходе предстоящей сессии. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5850-5930 пунктов. S&P 500 сумел немного отскочить от 20-дневной скользящей средней. "Быки" пробуют развить новое восходящее движение. Если эта попытка потерпит неудачу и сильная поддержка в области 5860-5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия большого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5-6 ноября".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.