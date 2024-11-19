"БКС МИ" возобновил анализ ГК "Самолет" после пересмотра с "нейтральным" взглядом на акции

"БКС Мир инвестиций" возобновил аналитическое покрытие ГК "Самолет", говорится в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций девелопера, рассчитанная экспертами, составляет 1800 рублей за штуку, взгляд на бумаги - "нейтральный". Оценка "Самолета" обновлена с учетом роста безрисковой ставки, а также корректировки прогноза продаж на фоне более жестких монетарных условий.

Аналитики снизили свои прогнозы в среднем на 30% по основным финансовым показателям девелопера на 2024-2025 гг. с учетом жесткой денежно-кредитной политики Банка России. "Мы также учли сохранение высоких ставок в течение более длительного времени, а также давление на чистую прибыль и спрос с учетом снижения ипотечных выдач. Доля ипотечных продаж "Самолета" снизилась с 89% в 2023 году до 74% в III квартале. Несмотря на повышенный уровень процентных расходов, компания показала чистую прибыль по результатам I полугодия по МСФО. Мы сохраняем ожидания положительного финансового результата по итогам всего года", - пишут они.

В то же время на краткосрочном горизонте эксперты открыли торговую идею "Лонг в акциях Самолета", ожидая роста котировок на 5-10% на горизонте месяца в преддверии Дня инвестора 12 декабря.

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