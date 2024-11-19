ПСБ ставит на пересмотр оценку по привилегированным акциям Транснефти

Промсвязьбанк (ПСБ) ставит на пересмотр прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" в ожидании прояснения ситуации с налогом на прибыль, говорится в комментарии банка.

Министерство финансов внесло в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой ведомства.

Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, - увеличение ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, то есть "Транснефти" - до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций, что предусмотрено федеральным законодательством, принятым в 2024 году.

По мнению аналитиков ПСБ, компании по силам справиться с возможным ростом налога - ее долговая нагрузка комфортна, а капзатраты пока не очень высокие. Однако повышение налога на прибыль заметно ухудшит инвестиционную привлекательность акций "Транснефти", отмечают они.

"Во-первых, рост налогов сузит возможности развития и поддержания эффективности бизнеса компании. Во-вторых, если "Транснефть" не повысит процент прибыли, идущий на выплату дивидендов, то снизится дивидендная доходность бумаг", - пишут эксперты. По их расчетам, дивдоходность может сократиться примерно в полтора раза - с 15% по итогам 2024 года (в ПСБ ждут 186 рублей дивидендов на "преф" по итогам года) до 9-10% в будущем.

"Опасаемся, что прецедент с выборочным налогообложением "Транснефти" может снизить интерес инвесторов к акциям госкомпаний", - выражают обеспокоенность аналитики.

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