"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций American Electric Power с прогнозной стоимостью $102,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 6,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Темпы роста спроса на услуги эмитента среди коммерческих и промышленных клиентов продолжают превышать прогнозы, что связано с активным развитием дата-центров и производства в Огайо и Техасе. Для удовлетворения этого растущего спроса American Electric Power увеличила свою инвестиционную программу на дополнительные $10 млрд, - указывает эксперт. - Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на инвестиционный потенциал компании, однако отмечаем, что в ближайшие годы ей потребуется привлечь значительные объемы финансирования и наладить конструктивный диалог с регуляторами для успешной реализации своих амбициозных планов".

American Electric Power - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в одиннадцати штатах на юге и северо-востоке США.

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