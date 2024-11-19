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19 ноября 2024 года 11:25

Рынок акций РФ утром просел до 2700п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Транснефть и Газпром

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение на фоне опасений эскалации геополитической напряженности и очередного сигнала от ЦБ РФ о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики из-за ценового давления; фактором поддержки выступают подросшие нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $73 за баррель) и металлы. Индекс МосБиржи откатился до 2700 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%) и бумагами "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2700,38 пункта (-0,8%), индекс РТС - 851,16 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составляет 99,943 руб. (-5,41 копейки).

"Префы" "Транснефти" накануне упали на 8,5% на новостях, что Минфин РФ внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40%, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Подешевели во вторник утром также расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести очередной сигнал ЦБ РФ о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за увеличения общего ценового давления.

"Большинство показателей устойчивого роста цен (в октябре - ИФ) возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса", - сообщил в понедельник Банк России.

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре. Годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ожидается в диапазоне 8-8,5%. Этот показатель в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 году вернется к цели в 4% и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ пока держится выше отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи, что позволяет надеяться на продолжение восходящего движения. Тем не менее можно ожидать сохранения повышенной волатильности на фоне геополитической неопределенности. Среди негативных факторов на рынок акций продолжает давить жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник несколько улучшился, а однозначного решения западных стран в отношении ударов их оружием вглубь России пока озвучено не было.

Нефть подросла в условиях рисков эскалации украинского конфликта, приостановки укрепления доллара США, а также временного сокращения производства нефти в Норвегии. Важные среднесрочные сопротивления у Brent и WTI расположены у $76,5 и $73 за баррель соответственно (район максимумов второй половины октября), считает аналитик.

Рынок акций РФ остается под среднесрочным нисходящим давлением, но все же пока воздерживается от масштабных распродаж. Во вторник не исключены попытки подрасти на фоне отсутствия ясности в вопросе разрешения западных стран осуществлять удары вглубь РФ. В то же время тревожным для рынка фактором может стать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме по денежно-кредитной политике и вероятное сохранение жесткого тона, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что во вторник продолжится борьба за удержание рынком уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи. "Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход геополитической повестки на второй план и признаки стабилизации ситуации на рынке нефти. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 2685-2740 пунктов", - считает он.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ из-за обострения геополитики закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, но вышедшая порция статистики от ЦБ по инфляции охладила покупателей.

Инфляционные настроения населения России находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. На это ЦБ РФ в своих материалах однозначно заявил о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. "Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой ЦБ в 23% годовых, и это еще не заложено в котировки акций", - считает эксперт.

В целом не исключено продолжение снижения индекса МосБиржи. Этот тренд может поддержать глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина своими жесткими заявлениями в рамках своего выступления во вторник в Госдуме, считает Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,4%, DAX топчется на уровне понедельника) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Инвесторы следят за инвестиционным саммитом в Гонконге, где собрались главы ключевых экономических и финансовых ведомств Китая. На повестке дня - обсуждение последних событий в финансовом секторе.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на мероприятии, что Пекин поддержит преобразования Гонконга в областях финансов и инноваций, направленные на повышение его конкурентоспособности как финансового центра. По словам чиновника, Гонконг уже выигрывает от мер стимулирования на материке.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после роста накануне, подогретого сообщениями СМИ о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,1 за баррель (-0,3% и +3,2% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $68,92 за баррель (-0,3% и +3,2% в понедельник).

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,3%).

МТС-банк (MOEX: MBNK) (-0,3%) в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении на 21%, до 4,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистая прибыль банка за девять месяцев выросла на 9% год к году, составив 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%.

Совет директоров МКПАО "МДМГ" (MOEX: MDMG) (-0,8%, до 888,7 рубля) 18 ноября принял решение о выплате акционерам промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 20 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Общий объем выплат составит 1,5 млрд рублей, выплата дивидендов будет произведена в начале декабря. Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, а также за I полугодие - 22 рубля на обыкновенную акцию.

Выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,1%).

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+0,3%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) за 9 месяцев 2024 года выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Группы Астра" выросла на 51%, до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев прошлого года), а скорректированная чистая прибыль - на 68%, до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,34 млрд рублей (из них 4,02 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,15 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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