Рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань - "Алор Брокер"

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Неопределенная ситуация сложилась на валютном рынке. Пара юань/рубль вроде бы ушла выше коридора 13,5-13,75 руб. за юань, но сильного движения вверх, как это должно быть после пробоя преграды, мы пока не видим. Не исключено, что пара вернется в привычный и проторгованный диапазон", - пишет эксперт в комментарии.

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