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19 ноября 2024 года 10:12
Рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань - "Алор Брокер"
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Неопределенная ситуация сложилась на валютном рынке. Пара юань/рубль вроде бы ушла выше коридора 13,5-13,75 руб. за юань, но сильного движения вверх, как это должно быть после пробоя преграды, мы пока не видим. Не исключено, что пара вернется в привычный и проторгованный диапазон", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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