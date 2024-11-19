Борьба за удержание уровня 2700п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - ПСБ

Вероятно продолжение борьбы за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход геополитической повестки на второй план и признаки стабилизации ситуации на рынке нефти. Целевым на день видим диапазон 2685-2740 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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