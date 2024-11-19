Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики в отсутствие значимой статистики. Опасения относительно изменения процентных ставок продолжают тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На прошлой неделе он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда. Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng почти не меняется. Инвесторы следят за инвестиционным саммитом в Гонконге, где собрались главы ключевых экономических и финансовых ведомств Китая. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил на мероприятии, что Пекин поддержит преобразования Гонконга в областях финансов и инноваций, направленные на повышение его конкурентоспособности как финансового центра. По словам чиновника, Гонконг уже выигрывает от мер стимулирования на материке. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi практически не меняется.

В свою очередь цены на нефть слабо растут во вторник после 3%-го скачка по итогам предыдущей сессии на информации о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,43 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 3,2%, до $73,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,14%, до $69,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,2%, до $69,16 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии. Опасения в отношении потенциального сокращения поставок на мировой рынок усугубила и информация об уменьшении производства нефти на месторождении Тенгиз (на западе Казахстана), отмечает аналитик SEB Research Оле Хвалбе, слова которого приводит Financial Times. Добыча нефти на Тенгизе снизилась на 28-30% в связи с ремонтными работами, начатыми еще в октябре из-за повреждений, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 ноября выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 30,306 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,221 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,12% и составил 103,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (16-18 ноября) прибавил 0,21%, поднявшись до 927,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+1,97%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,24%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+1,21%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-1,98%), "Почта России БО-002P-02" (-0,88%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершила размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 3,425 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 3% годовых.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 42,4% займа на 211,995 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 29 августа. Ставки купонов ежемесячные и переменные, определяются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Для 1-13-го купонов спред составит 5,5% годовых, 14-28-го - 4,5% годовых, 28-42-го - 3,5% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 28,07% годовых. Ставки 2-36-го ежемесячных купонов будут равны ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение начнется 20 ноября и продлится до 23 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (входит в холдинг KMZ, Санкт-Петербург) 20 ноября с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Купоны по выпуску будут плавающими и квартальными (с определением за 5 рабочих дней до даты купонного периода). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 400-500 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Первичное размещение будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE), вторичное - на "СПБ бирже" и "Московской бирже". Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 21,26% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 45-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 9,54% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

МФК "Джой мани" установила ставку 9-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; формула расчета 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) выкупило по оферте 9 млн 465 тыс. 217 облигаций серии 002P-01R по цене 100% от номинала, или 94,7% эмиссии. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2021 года. Ставки 1-10-го полугодовых купонов установлены на уровне 9,85% годовых.