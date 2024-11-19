Индекс Мосбиржи может продолжить снижение во вторник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение на торгах во вторник, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций на обострении геополитики в понедельник закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, и может быть, они бы окончились большей удачей, если бы не вышедшая порция статистики от ЦБ по инфляции, отмечает эксперт. - Сама инфляция хоть и снизилась, но неуверенно, за счет отдельных факторов. При этом инфляционные настроения населения находятся на повышенном уровне, а число имеющих сбережения граждан неожиданно резко упало. На это ЦБ РФ в своих материалах однозначно заявил о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Все говорит о том, что в новый год мы войдем со ставкой в 23% годовых, и это, по нашему мнению, еще не заложено в котировки".

"В целом же не исключаем во вторник продолжение снижения индекса Мосбиржи. Этот тренд может поддержать глава ЦБ Эльвира Набиуллина своими жесткими заявлениями в Госдуме", - пишет Антонов в материале инвесткомпании.

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