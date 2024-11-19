Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре;

- число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре;

- собрание акционеров SFI по дивидендам;

- финансовые результаты МТС, "Европлана" и "Астры" за 3К24 по МСФО;

- председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период;

- квартальные результаты Walmart Inc., Lowe''s Cos. и Dollar Tree;

- саммит G20.

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