Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 18 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,43% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,08% от номинала (доходность - 8,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году тоже не изменился в цене - его котировки остались на уровне 29,83% от номинала (доходность - 18,18% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 71,4% от номинала (их доходность увеличилась на 10 базисных пунктов и составила 29,33% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 67,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и достигла 20,94% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 67,25% от номинала (их доходность опустилась на 1 базисный пункт, до 14,34% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 13 базисных пунктов - до 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики в отсутствие значимой статистики и других катализаторов для существенного движения рынка вверх или вниз.

Опасения относительно изменения процентных ставок продолжают тяготить умы инвесторов, особенно после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. На прошлой неделе он сказал, что Федрезерв "не торопится" снижать ставки, учитывая сильный рост экономики и устойчивый рынок труда. Большинство инвесторов сейчас полагают, что ФРС опустит базовую ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,50% годовых, согласно данным CME FedWatch Tool.