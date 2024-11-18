Рубль в понедельник опустился в паре с юанем на фоне усилении геополитических рисков

Москва. 18 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел на фоне новых геополитических рисков после того, как СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,7595 руб., что на 6,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 5,41 копейки, до 99,943 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,66 копейки, до 105,4605 руб./EUR1.

"На прошлой неделе рубль показал преимущественно нисходящую динамику. Наибольшее снижение рубля наблюдалось в валютной паре "доллар-рубль" на фоне продолжающегося глобального укрепления доллара США. Дополнительным фактором давления на рубль стал усилившийся дефицит ликвидности китайского юаня. Согласно данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 1,71%, достигнув 99,47 руб., в то время как евро подешевел на 0,24% до 104,83 руб. Китайский юань подорожал на 0,88% и достиг уровня 13,69 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль сегодня открылся вниз: юань немного не дошел до установленной в пятницу годовой вершины и откатился от уровня 13,83 руб. Правда, коррекционный импульс пока не получил развития: рубль остается в умеренном минусе. Давление на все рублевые активы оказали появившиеся на выходных признаки возможной эскалации украинского конфликта и в целом ухудшение геополитической риторики. Об этом свидетельствовали сообщения иностранных СМИ, которые, правда, не получили пока официального подтверждения, а часть была в последствии удалена. Кроме того, выступившая в пятницу одной из возможных причин восстановления рубля телефонная беседа канцлера Германии с президентом России позже была прокомментирована Шольцем таким образом, что не оправдала оптимистичных ожиданий многих инвесторов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России отмечает увеличение общего ценового давления, повторил сигнал о необходимости ужесточения денежно-кредитных условий, следует из комментария ЦБ.

"Большинство показателей устойчивого роста цен (в октябре - ИФ) возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса", - сообщил Банк России.

Годовая инфляция, согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ожидается в диапазоне 8-8,5%. Этот показатель в 2025 году снизится до 4,5-5%, в 2026 году вернется к цели в 4% и будет находиться вблизи нее в дальнейшем.

Инфляция в октябре ускорилась до 0,75% с 0,48% в сентябре. Рост цен с сезонной корректировкой в годовом выражении в октябре составил 8,2% после 9,9% в сентябре (в III квартале 2024 года - 11,2%, во II квартале - 8,7%, в I квартале - 5,9%). Годовая инфляция в октябре сократилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября.

Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на максимальном в 2024 году уровне 13,4%, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре также сохранилась на октябрьском уровне - 15,3%.

Это первый случай с момента введения жестких антироссийских санкций, когда за месяц не изменились ни инфляционные ожидания, ни показатель наблюдаемой инфляции.

Ранее сообщалось, что в октябре инфляционные ожидания выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Оценка наблюдаемой инфляции в октябре увеличилась до 15,3% с 14,4% в сентябре.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 20 декабря.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в сентябре 2024 года достигла нового максимума - 48,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в июле - 45,8%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг сентябре снизилась до нового минимума - 18,4% (прежний минимум был в июле - 20,7%).

Платежи за импорт в прочих валютах в третьем квартале 2024 года составляли примерно треть импортных платежей (в сентябре - 33% после 32% в августе и 33,5% в июле).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре выросла до 42,8% после 40,8% в августе и 40,2% в июле. При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в сентябре увеличилась до 18,3% после 17,7% в августе, 15,8% в июле и 15,7% в июне. Одновременно доля поступления в валютах дружественных государств снизилась в сентябре до 38,9% после 41,5% в августе и 44,0% в июле.

Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре выросла до рекордных 45,3%, превысив прежний максимум, зафиксированный в июне (42,9%).

Цены на нефть прибавляют более 2,5% на торгах в понедельник, трейдеры оценивают информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $72,96 за баррель, что на 2,72% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,78%, до $68,86 за баррель.

По данным газеты The New York Times (NYT), ссылающейся на источники, Украина сможет использовать ATACMS только для ударов по Курской области. Однако впоследствии Байден может разрешить применять эти ракеты для атак и по "другим местам" на территории РФ, отмечают источники.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 ноября поднялась на 8 базисных пунктов - до 20,78% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в понедельник на 6 базисных пунктов - до 20,12% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 18,32% годовых.