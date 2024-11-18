.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эскалации геополитических рисков, лидировала в откате Транснефть
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Медиарейтинг банков за октябрь 2024 года
В октябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк,...
 
Что поможет утолить кадровый голод в туротрасли
К 2030 году дефицит кадров в туристической отрасли России достигнет 400 тыс. человек, заявил вчера министр экономического развития Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета по туризму, проходившем под председательством помощника президента...
 
Сумму застрахованных ипотечных средств повысят в следующем году
Власти готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья с нынешних 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей. Законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести...
 
18 ноября 2024 года 19:33

Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эскалации геополитических рисков, лидировала в откате Транснефть

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за эмоциональных распродаж на фоне эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; фактором поддержки во второй половине торгов выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $73 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2720 пунктов после утреннего провала ниже 2700 пунктов, в лидерах отката выступили "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-8,5%) на фоне новосте

й о повышении налогов для компании, а также бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%) и "Газпрома" (-2,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2720,77 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2687,45 пункта), индекс РТС - 857,59 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составил 99,943 руб. (-5,41 копейки).

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. "Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - информирует издание.

По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

"Префы" "Транснефти" упали до 1223 рублей, уровня конца октября.

Минфин РФ внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю волной снижения, в моменте просев ниже 2690 пунктов на негативных геополитических сигналах выходных. Однако в течение дня эмоции улеглись, покупатели вернули индекс МосБиржи выше 2700 пунктов. Поддержку акциям оказали слабость рубля и улучшение ценовой картины в сырьевых котировках.

На мировых рынках настроения в начале недели были в целом негативными. В Китае инвесторы пока осторожно оценивают новые госстимулы и постепенно закладывают риски активизации торгового противостояния с США в 2025 году. Сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков. Во вторник выйдет октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны, на российском рынке будут опубликованы отчеты по МСФО "МТС" (MOEX: MTSS), "Группы Астра" (MOEX: ASTR) и "Европлана" (MOEX: LEAS), а председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 год и плановый период.

"В ближайшее время на российском рынке может возобладать боковая динамика торгов, в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть и динамика курса рубля. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 ноября - 2685-2785 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, давление на российские акции и рубль оказали новостной фон и рост эскалации со стороны уходящей администрации США. В фокусе ближайших пяти дней остаются корпоративные события и финансовые отчеты, а также аукционы Минфина, недельные цифры по инфляции и представление основных направлений ДКП на 2025 год.

Скорректировались вверх акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+0,5%), так как новости о продаже доли одним из крупнейших акционеров Михаилом Кениным были опровергнуты. В "плюсе" торговались акции Фосагро (+1,7%), чему способствовали комментарии главы компании Михаила Рыбникова о фактическом перевыполнении плана производства ПАО на 2,4% по итогам 9 месяцев и потенциальном по итогам года (более 11,5 млн тонн), а также рассмотрении возможности строительства аммиачно-карбамидного комплекса в 2025 году. Рыночную капитализацию ПАО "Полюс" поддержало восстановление цен на золото выше $2600 за унцию. Под давлением в понедельник оказались котировки "префов" "Транснефти" на новостях о предложении Минфина поднять для компании налог на прибыль в 2025 году сразу до 40%. "Газпром" (MOEX: GAZP), являясь одной из главных жертв обострения военной эскалации, также выглядел хуже рынка, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций после падения смог отскочить вверх после того, как в американском Белом доме официально не подтвердили разрешение Украине осуществлять удары вглубь РФ американским оружием. Акции "Сегежи Групп" продолжили техническое восстановление от летних минимумов без конкретных краткосрочных драйверов, в целом ожидая увеличения доли АФК "Системы" в период проведения SPO. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%) продолжают чувствовать себя лучше рынка, очевидно, начиная учитывать в ценах возможность выплаты итоговых дивидендов за 2024 год, полагает аналитик.

Бумаги застройщика "Самолет" отыгрывали ростом опровержение слухов о намерении крупного акционера Кенина продать свою долю в компании. При этом также стало известно, что новой главой компании "Самолет" вместо Андрея Иваненко станет Анна Акиньшина. Акции "Транснефти" в понедельник упали после появления в СМИ сообщений о предложении Минфина РФ увеличить ставку налога на прибыль для компании с 20% до 40%, полагает Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американские инвесторы пытались не допустить развития нисходящей коррекции, но рынок все еще находится на грани, хотя в отличие от европейских площадок показывает локальную силу. Российский рынок к концу основных торгов отступил от минимумов дня, при этом индекс МосБиржи сохранил поддержку 2690 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и вернулся выше 2700 пунктов. Ситуация в РФ остается неопределенной, а геополитическая напряженность, связанная с украинским конфликтом, вновь возросла, что создает дополнительные риски для покупателей, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, индекс МосБиржи вновь вернулся в середину диапазона 2650-2750 пунктов. В случае улучшения настроений и пробития верхней границы диапазона возможен рост до 2800 пунктов, полагает он.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC40 и FTSE выросли на 0,2-0,3%, DAX просел на 0,1%) и в США (к 18:50 МСК индексы S&P500 и Nasdaq выросли на 0,4-0,9%, Dow просел на 0,04%).

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на 1,9%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,9%, по данным Trading Economics.

Трейдеры ожидают решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли после снижения на минувшей неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,98 за баррель (+2,7% и -2,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,85 за баррель (+2,8% и -2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября из-за опасений роста предложения сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-9,5%), ПАО "Томская распределительная компания" (-8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-4,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%).

Выросли акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+6,3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,2%), "Группы ЛСР" (+4,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,9%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+2,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,83 млрд рублей (из них 21,53 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 11,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,44 млрд рублей на "префы" "Транснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 ноября 2024 года 10:12
Рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань - "Алор Брокер"
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в диапазон 13,5-13,75 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Неопределенная ситуация сложилась на валютном рынке. Пара юань/рубль вроде бы ушла выше коридора...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:55
Борьба за удержание уровня 2700п по индексу Мосбиржи во вторник продолжится - ПСБ
Вероятно продолжение борьбы за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рассчитываем, что поддержку рынку и ослаблению давления продавцов на "фишки" окажут уход...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:52
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:42
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение во вторник - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи может продолжить снижение на торгах во вторник, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций на обострении геополитики в понедельник закономерно пошел вниз. Были попытки выкупить просадку, и может быть,...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:30
Возможно продолжение роста цены на золото в ближайшее время - БКС Экспресс
Возможно продолжение роста котировок золота в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Золото дороже $2620, тройская унция восстанавливается от годовой трендовой опоры на +3% после обвала с исторического пика почти на 10%. Техническое восстановление из-под $2550 полностью...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:16
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре; - число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре; - собрание акционеров...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 09:10
Brent торгуется на уровне $73,4/барр.
Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Рынки акций стран АТР движутся разнонаправленно во вторник. Цены на нефть слабо растут во вторник утром.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:43
Рубль в понедельник опустился в паре с юанем на фоне усилении геополитических рисков
Москва. 18 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел на фоне новых геополитических рисков после того, как СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 18 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 19:01
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Софтлайна до 160 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Софтлайна" с 200 рублей до 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Софтлайн" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года. Оборот компании за отчётный период вырос на 35% г/г и составил 71,1...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 18:40
ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 23% на декабрьском заседании - УК" Первая"
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года на фоне сохранения высокой инфляции, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По оперативным данным Банка России, инфляционные ожидания населения в ноябре 2024 года остались на...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 82 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" со 109 рублей до 82 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент представил финансовые результаты за 3К24 и 9M24 по МСФО. Негативно оцениваем их и снижаем таргет по бумаге", - указывают...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 17:46
Рынок справедливо оценивает акции Совкомфлота в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Российский фондовый рынок в текущий момент справедливо оценивает акции "Совкомфлота", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года. Положительное влияние на них оказало снижение финансовых расходов вследствие...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 17:22
SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в материале инвестбанка. Эмитент отчитался за третий квартал 2024 года. Разовые факторы, в том числе положительная переоценка ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), поддержали результаты...    читать дальше
.
18 ноября 2024 года 16:48
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2700-2800п на текущей неделе - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет по-прежнему колебаться в рамках диапазона 2700-2800 пунктов на текущей неделе, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "До более высоких значений, 2900-3000 пунктов, на наш взгляд, российский фондовый рынок сможет...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.