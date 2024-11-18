"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Софтлайна до 160 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Софтлайна" с 200 рублей до 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Софтлайн" представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года. Оборот компании за отчётный период вырос на 35% г/г и составил 71,1 млрд рублей. EBITDA выросла в 2 раза, достигнув 4,6 млрд рублей, а рентабельность выросла до 6,5% с 5,0%. При этом чистая прибыль снизилась на 77% г/г, достигнув 1,5 млрд рублей, на фоне существенного роста долга и процентных расходов. Показатель долга чистый долг/EBITDA вырос до 2,4х против -0,2х на начало года. Мы негативно оцениваем вышедшие результаты и снижаем наш таргет до 160 рублей за акцию", - пишут аналитики.

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