"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 82 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" со 109 рублей до 82 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент представил финансовые результаты за 3К24 и 9M24 по МСФО. Негативно оцениваем их и снижаем таргет по бумаге", - указывают эксперты.

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