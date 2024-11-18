Рынок справедливо оценивает акции Совкомфлота в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в текущий момент справедливо оценивает акции "Совкомфлота", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года. Положительное влияние на них оказало снижение финансовых расходов вследствие уменьшения объема долгового капитала и рост финансовых доходов по причине роста денежных средств, отмечают эксперты в комментарии.

"В целом за девять месяцев текущего года "Совкомфлот" продемонстрировал существенное снижение финансовых результатов к аналогичному периоду предыдущего года. Однако в третьем квартале наблюдается тенденция к нормализации финансовых результатов. Мы полагаем, что рынок в данный момент справедливо оценивает акции компании", - указывают аналитики.

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