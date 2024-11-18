SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в материале инвестбанка.

Эмитент отчитался за третий квартал 2024 года. Разовые факторы, в том числе положительная переоценка ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), поддержали результаты компании, несмотря на скромные показатели банковского бизнеса, отмечают аналитики.

Менеджмент Совкомбанка ждет, что чистая прибыль за 2025 год будет не меньше результата текущего года.

"Акции Совкомбанка торгуются с прогнозными мультипликаторами P/E и P/BV 2025 года на уровнях 4,2 и 0,8. Сохраняем позитивный взгляд на их привлекательность. При этом отмечаем, что низкая маржинальность банковского бизнеса может сохраниться и дальше", - указывают эксперты SberCIB.

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