Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2700-2800п на текущей неделе - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет по-прежнему колебаться в рамках диапазона 2700-2800 пунктов на текущей неделе, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"До более высоких значений, 2900-3000 пунктов, на наш взгляд, российский фондовый рынок сможет повыситься не ранее декабря. Мы подтверждаем цель по индексу Мосбиржи на конец 2024 года в 3000 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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