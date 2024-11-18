Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилении геополитических рисков
Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7515 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 40 копеек, до 99,87 руб./$1; контракт EURRUBF вырос также на 40 копеек, до 105,23 руб./EUR1.
Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 99,5-102,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
"Рубль продолжает получать локальную поддержку от высокой ключевой ставки, - отмечает эксперт. - При этом ослабление национальной валюты возможно на фоне роста геополитических рисков и глобального роста доллара. Не на стороне рубля выступает укрепление доллара к основным валютам и близость новогодних праздников с присущим этому сезону ростом бюджетных расходов. Так или иначе, в ближайшие месяцы национальной валюте будет присуща повышенная волатильность. Рост обусловлен расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации на Ближнем Востоке. А также - приходом к власти в США Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики".
Курс рубля, вероятно, будет находиться в диапазоне 13,5-14,1 руб. за юань и 98-102 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается, - отмечает эксперт. - Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило $6,5 млрд, что незначительно (на $0,3 млрд) ниже, чем в сентябре. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Вероятно, до конца года на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность на фоне колебания юаневых ставок, относительно низких цен на нефть и возможного сезонного роста спроса на импорт. Сдерживающим фактором для ослабления рубля останутся высокие процентные ставки по рублевым инструментам".
По мнению аналитика, на текущей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 руб., китайского юаня - в коридоре 13,5-14,1 руб.
Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в сентябре 2024 года достигла нового максимума - 48,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в июле - 45,8%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг сентябре снизилась до нового минимума - 18,4% (прежний минимум был в июле - 20,7%).
Платежи за импорт в прочих валютах в третьем квартале 2024 года составляли примерно треть импортных платежей (в сентябре - 33% после 32% в августе и 33,5% в июле).
Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре выросла до 42,8% после 40,8% в августе и 40,2% в июле. При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в сентябре увеличилась до 18,3% после 17,7% в августе, 15,8% в июле и 15,7% в июне. Одновременно доля поступления в валютах дружественных государств снизилась в сентябре до 38,9% после 41,5% в августе и 44,0% в июле.
Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре выросла до рекордных 45,3%, превысив прежний максимум, зафиксированный в июне (42,9%).
Нефть продолжает дорожать днем в понедельник.
Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,61%, до $71,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,4%, до $67,28 за баррель.
За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября. Негативным фактором для котировок стали опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, а также укрепление курса доллара США.
В понедельник повышательное давление на котировки оказывают опасения эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине.