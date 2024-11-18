Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне усилении геополитических рисков

Москва. 18 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне новых геополитических рисков после того, как СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7515 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 40 копеек, до 99,87 руб./$1; контракт EURRUBF вырос также на 40 копеек, до 105,23 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 99,5-102,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает получать локальную поддержку от высокой ключевой ставки, - отмечает эксперт. - При этом ослабление национальной валюты возможно на фоне роста геополитических рисков и глобального роста доллара. Не на стороне рубля выступает укрепление доллара к основным валютам и близость новогодних праздников с присущим этому сезону ростом бюджетных расходов. Так или иначе, в ближайшие месяцы национальной валюте будет присуща повышенная волатильность. Рост обусловлен расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации на Ближнем Востоке. А также - приходом к власти в США Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики".

Курс рубля, вероятно, будет находиться в диапазоне 13,5-14,1 руб. за юань и 98-102 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается, - отмечает эксперт. - Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило $6,5 млрд, что незначительно (на $0,3 млрд) ниже, чем в сентябре. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Вероятно, до конца года на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность на фоне колебания юаневых ставок, относительно низких цен на нефть и возможного сезонного роста спроса на импорт. Сдерживающим фактором для ослабления рубля останутся высокие процентные ставки по рублевым инструментам".

По мнению аналитика, на текущей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 руб., китайского юаня - в коридоре 13,5-14,1 руб.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в сентябре 2024 года достигла нового максимума - 48,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в июле - 45,8%, следует из предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за импорт в РФ товаров и оказание услуг сентябре снизилась до нового минимума - 18,4% (прежний минимум был в июле - 20,7%).

Платежи за импорт в прочих валютах в третьем квартале 2024 года составляли примерно треть импортных платежей (в сентябре - 33% после 32% в августе и 33,5% в июле).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в сентябре выросла до 42,8% после 40,8% в августе и 40,2% в июле. При этом выручка российских экспортеров в валютах недружественных государств в сентябре увеличилась до 18,3% после 17,7% в августе, 15,8% в июле и 15,7% в июне. Одновременно доля поступления в валютах дружественных государств снизилась в сентябре до 38,9% после 41,5% в августе и 44,0% в июле.

Суммарно доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре выросла до рекордных 45,3%, превысив прежний максимум, зафиксированный в июне (42,9%).

Нефть продолжает дорожать днем в понедельник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,61%, до $71,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,4%, до $67,28 за баррель.

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября. Негативным фактором для котировок стали опасения излишка предложения на мировом рынке топлива, а также укрепление курса доллара США.

В понедельник повышательное давление на котировки оказывают опасения эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине.