"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Совкомфлота", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Мы считаем, что в целом рынок уже учел риски санкций и бумага выглядит дешевой с учетом финансового положения компании. Также надеемся, что постепенно подсанкционные танкеры "Совкомфлота" начнут транспортировку нефти, что должно улучшить финансовое состояние эмитента. Мы не меняем наши оценки на основе отчетности за 9М24", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.