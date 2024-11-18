"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в обзоре аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором P/E на прогнозный 2024 год в 4,1х. Считаем, что текущий уровень цены предполагает значимый потенциал роста, учитывая историю развития банка как органически, так и за счет приобретений. При этом отмечаем, что высокие процентные ставки давят на рентабельность", - пишут эксперты.

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