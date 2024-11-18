Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард" (МГКЛ) с прогнозной стоимостью на уровне 4,2 рубля за штуку на конец 2025 года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Учитывая более значительный, чем ожидалось, рост в сегментах оптовой торговли драгоценными металлами и ресейла, который МГКЛ показал по итогам 10М24, мы повысили прогноз по выручке, что привело к небольшому увеличению прогноза по чистой прибыли и, как следствие, дивидендов (наша оценка по дивидендам за 2024 год составляет до 0,17 руб., доходность - 8,3%), - пишет эксперт. - Сейчас бумага торгуется с коэффициентами P/E 2024П и P/BV 2024П на уровнях 6,1 и 2,4 соответственно, что предполагает существенную премию, например, к российским микрофинансовым компаниям".

Аналитик отмечает и возможные риски: ужесточение регулирования деятельности ломбардов; сохранение ключевой ставки на высоком уровне длительное время; снижение предельной ставки по займам.

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