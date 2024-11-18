S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5840-5900п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5840-5900 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Внешний фон сегодня смешанный: гонконгский Hang Seng снизился на 0,77%, хотя шанхайский CSI 300 и японский Nikkei подросли на 0,46% и на 1,09% соответственно. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ввиду небольшого усиления неопределенности и отсутствия важных макроданных котировки акций, вероятнее всего, войдут в режим консолидации. Ориентируемся на движения S&P 500 в коридоре 5840-5900 пунктов", - прогнозирует эксперт.

"С технической точки зрения S&P 500 продолжил корректироваться, завершив последнюю сессию в области сильной поддержки 5860-5875 пунктов, которая ранее служила сопротивлением, - указывает Мкртчян. - Здесь также пролегает 20-дневная скользящая средняя. Тренд остается восходящим. Считаем вероятным отскок от текущих уровней. Если 20-дневная средняя не устоит, за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия большого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5-6 ноября".

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