Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,5-14,1 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курс рубля, вероятно, будет находиться в диапазоне 13,5-14,1 руб. за юань и 98-102 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается, - отмечает эксперт. - Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило $6,5 млрд, что незначительно (на $0,3 млрд) ниже, чем в сентябре. Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на $3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Вероятно, до конца года на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность на фоне колебания юаневых ставок, относительно низких цен на нефть и возможного сезонного роста спроса на импорт. Сдерживающим фактором для ослабления рубля останутся высокие процентные ставки по рублевым инструментам".

По мнению аналитика, на текущей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 98-102 руб., китайского юаня - в коридоре 13,5-14,1 руб.

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