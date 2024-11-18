"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: 108,31 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что менеджмент компании пока что не предлагал совету директоров рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года. Это, по их мнению, говорит о разумности на фоне высоких процентных ставок и возможностей обслуживать текущий долг. Скорее всего, компания может вернуться к дивидендам позже.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция заканчивается, цена пробила сопротивление на уровне 110 руб. и продолжает закрепляться выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 108,31 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,32", - указывают в "Финаме".

"Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

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